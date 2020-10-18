المحاسبة بالبيضاء يشدد على الجهات الحكومية بضرورة منح عقود لصالح شركة الأشغال العامة

شدد ديوان المحاسبة في البيضاء على الجهات الحكومية والهيئات والوزارات بضرورة منح فرصة لشركة الأشغال العامة للحصول على بعض العقود المطروحة، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.

وأوضح البيان بأن شركات الأشغال العامة بالبلديات هي شركات وطنية مساهمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتؤول ملكيتها لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ودفعت رؤوس أموالها منه وآثرت أنظمتها الأساسية بقرارات صادرة عنه.

وأضاف بأنه على الرغم من أن الشركات تملك قدرات فنية تؤهلها لتنفيذ المشروعات العامة إلا أنه تم العزوف عن التعاقد معها ودعوتها للتقدم بعروضها فيما يتم طرحه من عطاءات وتم ايثار شركات خاصة احتكرت الكثير من العقود وشركات أخرى تفتقر لتلك المقومات والقدرات المؤهلة للتنفيذ بالمقارنة مع شركات الأشغال العامة.

وشدد الديوان عبر بيانه على ضرورة ايثار هذه الشركات بأولوية التعاقد معها فيما يتم إبرامه من عقود مع ضرورة دعوتها بخطابات مصحوبة بعلم الوصول للتقدم بعروضها فيما يتقرر طرحه حيث سيولي اهتمامه فيما تم دعوتها من عدمه وسيكون شرطا جوهريا فيما يجريه من أعمال الفحص والدراسة المسبقة واللاحقة لتلك العقود.

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