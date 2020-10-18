الوحدة يعلن لزبائنه من رجال الأعمال عن إمكانية تحويل الأموال بقيمة 2 مليون دينار

أعلن مصرف الوحدة فرع مدينة زليتن اليوم الأحد، عن إمكانية أصحاب الشركات ورجال الأعمال من إمكانية تحويل الأموال بقيمة تصل إلى 2 مليون دينار على الأقل.

وأوضح فرع الوحدة في بيان، بأن المصرف قام بتوفير أجهزة الوحدة أعمال والتى من خلالها يمكنهم إجراء تحويل الأموال بكل سرعة وسهولة وبسقف يومى يصل إلى 2 مليون دينار.

وعلى الرغم من سقف الأموال المرتفعة عبر التحويلات الإلكترونية، تظل أزمة السيولة النقدية عائق أمام وصول المصارف بشكل عام إلى مستوى جيد من تقديم الخدمات للمواطنين وتغيير الصورة النمطية السيئة التي تشكلت لديهم عن القطاع المصرفي.

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