تونس تتوقع عجز 14% في موازنتها للعام الحالي

توقعت الحكومة التونسية الأحد، تسجيل عجز في موازنتها بنسبة 14% في العام الحالي مقارنة بـ 3% كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، مرجعة زيادة العجز لتداعيات فيروس كورونا.

وأفصحت الحكومة التونسية عن سعيها إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3% في العام 2021، وفق تقديرات مشروع قانون المالية “الموازنة العامة” لعام 2021 الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان والمناقشة حسب – ما نشرت وكالة ” الأناضول” التركية -.

وبينت الحكومة أن حجم الموازنة لعام 2021 سيكون “52.6” مليار دينار أي 19 مليار دولار، مقارنة بموازنة العام الحالي ، مشيرة إلى أن مداخيل ميزانية الدولة للعام 2021 قيمته أكثر من 33 مليار دينار وحجم النفقات 41.016 مليار دينار.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع تسجيل انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 7% في كامل العام الحالي .

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