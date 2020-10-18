“الخليج العربي” ترفع القدرة التخزينية لحقل مسلة النفطي

أكد مدير العمليات في شركة الخليج العربي للنفط سالم بورقيعة أنه تم تشغيل خزان التثبيت ST 901A بحقل مسلة وبقدرة استيعابية قدرها 40,000 برميل، يوم الخميس الماضي.

وجاءت هذه الخطوة بعد انتهاء أعمال الصيانة للمشروع والمدرج تحت رقم ( P-30 ) وبإشراف ومتابعة إدارة الشؤون الفنية بالشركة.

وأشار بورقيعة إلى أن عمليات التشغيل شارك فيها كل من منسقة العمليات ومنسقة الصيانة بالإضافة إلى منسقة الشؤون الفنية ووحدة الإطفاء والسلامة بالحقل.

وشهدت عملية تشغيل الخزان مساندة منسقة الصيانة بحقل السرير متمثلة بقسم صيانة الأنابيب، وبحسب بورقيعة فإن هذه الخطوة من شأنها أن تتيح فرصة تخزينية أكبر بالحقل.

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