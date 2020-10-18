اقتصاد

“الخليج العربي” ترفع القدرة التخزينية لحقل مسلة النفطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير العمليات في شركة الخليج العربي للنفط سالم بورقيعة أنه تم تشغيل خزان التثبيت ST 901A بحقل مسلة وبقدرة استيعابية قدرها 40,000 برميل، يوم الخميس الماضي.

وجاءت هذه الخطوة بعد انتهاء أعمال الصيانة للمشروع والمدرج تحت رقم ( P-30 ) وبإشراف ومتابعة إدارة الشؤون الفنية بالشركة.

وأشار بورقيعة إلى أن عمليات التشغيل شارك فيها كل من منسقة العمليات ومنسقة الصيانة بالإضافة إلى منسقة الشؤون الفنية ووحدة الإطفاء والسلامة بالحقل.

وشهدت عملية تشغيل الخزان مساندة منسقة الصيانة بحقل السرير متمثلة بقسم صيانة الأنابيب، وبحسب بورقيعة فإن هذه الخطوة من شأنها أن تتيح فرصة تخزينية أكبر بالحقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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