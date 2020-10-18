ديوان المحاسبة يُشجّع على التعاقد مع الشركات الوطنية ويعد بدعمها

قال ديوان المحاسبة بالبيضاء، إن شركات الأشغال العامة في البلديات هي شركات وطنية مساهمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وجاء ذلك خلال خطاب وجهه الديوان إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة المعنية.

وأكد الديوان أن هذه الشركات لديها قدرات فنية تؤهلها لتنفيذ المشروعات العامة إلا أنه تم العزوف عن التعاقد معها ودعوتها للتقدم بعروضها، وذلك بسبب أحتكار شركات أخرى تفتقد المقومات والقدرات المؤهلة للتنفيذ بالمقارنة مع شركات الأشغال العامة.

وشدد الديوان على ضرورة إعطاء الشركات الوطنية أولوية التعاقد مع ضرورة دعوتها بخطابات مصحوبة بعلم الوصول للتقدم بعروضها فيما يتقرر طرحه من عطاءات.

ونوه الديوان بأنه سيراجع الدفعات المصروفة وسيعطي اهتمامه للشركات التي تمت دعوتها، وما تجريه من أعمال الفحص والدراسة المسبقة واللاحقة لتلك العقود.

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