“البوديري شريحة”: المستفيذين من أموال الاستثمارات هم بذاتهم العاملين فيها

قال الخبير الاقتصادي “البوديري شريحة” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته “صدى الاقتصادية” أن واقع مؤسسة الاستثمار يتمثل في أن بدايتها كانت جيدة عكس المؤسسات الليبية الأخرى ، ولأول مرة في سنة 2007 و2008 ، مضيفاً أن الولاءات لم تكن في المؤسسة في ذلك الوقت .

وأضاف بالقول: المستفيذ من الأموال من الاستثمارات هم ذاتهم العاملين بالاستثمارات ، مضيفاً أن المؤسسة صندوق الأجيال المستقبل ومن المفترض أن يدار بشفافية ، فكانت المؤسسة يومياً تجني 2 أو 3 مليون بفائدة أي ما يعادل مليار ونصف سنوياً ولم تضخ المؤسسة أي أموال في الخزانة العامة إلا مرة واحدة .

وتابع بالقول: المستفيدين من المؤسسة فئة معينة وأولادهم وأقاربهم ، رغم أن المؤسسة الليبية صندوق يتم تجميع به أموال الليبين لاستخدامهم عند الحاجة ولكن تم استخدامها بكل خاطئ .

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