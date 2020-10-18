اقتصاد

“البوديري شريحة”: المستفيذين من أموال الاستثمارات هم بذاتهم العاملين فيها

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الخبير الاقتصادي “البوديري شريحة” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته “صدى الاقتصادية” أن واقع مؤسسة الاستثمار يتمثل في أن بدايتها كانت جيدة عكس المؤسسات الليبية الأخرى ، ولأول مرة في سنة 2007 و2008 ، مضيفاً أن الولاءات لم تكن في المؤسسة في ذلك الوقت .

وأضاف بالقول: المستفيذ من الأموال من الاستثمارات هم ذاتهم العاملين بالاستثمارات ، مضيفاً أن المؤسسة صندوق الأجيال المستقبل ومن المفترض أن يدار بشفافية ، فكانت المؤسسة يومياً تجني 2 أو 3 مليون بفائدة أي ما يعادل مليار ونصف سنوياً ولم تضخ المؤسسة أي أموال في الخزانة العامة إلا مرة واحدة .

وتابع بالقول: المستفيدين من المؤسسة فئة معينة وأولادهم وأقاربهم ، رغم أن المؤسسة الليبية صندوق يتم تجميع به أموال الليبين لاستخدامهم عند الحاجة ولكن تم استخدامها بكل خاطئ .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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