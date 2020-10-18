مطار بنينا ينفي صدور أوامر بضرورة الحصول على موافقة أمنية للسفر إلى طرابلس

‏نفى متحدث باسم مطار بنينا اليوم الأحد، الأخبار التي تتحدث عن إصدار السلطات العسكرية في المنطقة الشرقية قرارًا يقضي بضرورة حصول المسافرين الراغبين في الانتقال للعاصمة طرابلس على موافقة أمنية تبلغ قيمتها 65 دينار.

وقال عضو مكتب الإعلام في المطار دارين أمير في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن هناك صفحات غير رسمية نشرت أخبار حول وجود إجراءات أمنية وروسوم مالية، لكن لاتزال هذه المعلومات غير صحيحة.

وأضاف عضو مكتب الإعلام بأنه لم تصدر أي تعليمات من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية أو من السلطات العسكرية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة تتعلق بالرسوم المالية أو أي إجراءات أخرى.

وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبار تتحدث عن صدور إجراءات بضرورة الحصول على موافقة أمنية للسفر إلى المنطقة الغربية مع استثناء الأطفال، قبل أن ينفها مكتب الإعلام الخاص بالمطار.

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