شركة الزاوية لتكرير النفط تجري صيانة دورية لمينائها

تمكنت شركة الزاوية لتكرير النفط إنجاز عملية الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية، وذلك من أجل ضمان تشغيل الميناء النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية.

حيثُ تمكنت فرق الصيانة من استبدال خطوط الشحن “التحت المائية”، إضافة لاستبدال خزانات الطفو واستبدال جزئي لبعض الخراطيم الطافية وتغيير منظومة الحبال بالكامل.

وجاءت عمليات الصيانة هذه تزامنًا مع قرب عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط بحثت خلال الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، الوضع الحالي للمصفاة ومدى جاهزيتها والوحدات المرافقة لها لإعادة تشغيلها واستئناف عمليات الإنتاج، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة.

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