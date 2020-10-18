إنتهاء أعمال الصيانة للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأحد، عن انتهاء أعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفطي وبالتزامن مع قرب عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية.

وأوضح بيان للمؤسسة، بأن خلال الفترة الماضية تم إنجاز عملية الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بالميناء، حيث تم استبدال خطوط الشحن التحت مائية (submarine hose) بالكامل واستبدال خزانات الطفو، بالإضافة إلى استبدال جزئي لبعض الخراطيم الطافية وتغّيير منظومة الحبال بالكامل، والتي استغرقت عملية الصيانة الخاصة بها أربعة أسابيع.

وأضاف بأن عمليات الصيانة تمت وفق إطار السعي الدؤوب لشركة الزاوية لتكرير النفط لضمان سير العمليات بميناء الزاوية النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية.

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