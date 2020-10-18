“صنع الله” يقدم شكوى ضد عضوين من الرقابة الإدارية …والهيئة توضح اختصاصاتها

كشف مصدر بمكتب النائب العام في تصريح لصدى الاقتصادية عن تقديم شكوى من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ضد عضوين من الرقابة الإدارية وهما شعيب عبد الله ومحمد فتحي .

كما تضمنت الشكوى دخول المعنيان بشكل غير قانوني ودون إذن ، لمكاتب المؤسسة ودون وجود رسالة رسمية تجيز بالدخول .

ومن جهتها أوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن اختصاصاتها وصلاحياتها تجيز لأعضاء الهيئة الدخول دون الإذن من النيابة الغلمة وتفتيش أماكن العمل وغيرها ، مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات .

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