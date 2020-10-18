ارتفاع للدولار واليورو مقابل الدينار الليبي.. أخر اسعار العملات والذهب

سجل سعر الدولار الامريكي واليورو ارتفاعه مقابل الدينار الليبي بينما استقرت باقي العملات الاجنبية في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاحد.

بينما شهدت اسعار الذهب اليوم في ليبيا استقرارها على ارتفاع امام الدينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 18-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.205 و6.21 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.225 دينار

اليورو = 7.24 دينار

الجنية الإسترليني 7.85 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.24 دينار

الجنية المصري 0.39 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 275 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 320.8 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 366.6 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.75 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.17 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.07 دينار “مصرف الجمهورية”.

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