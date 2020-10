أخبار ليبيا24 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إنجاز عملية الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفطي، وذلك بالتزامن مع قرب عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية. وقالت المؤسسة، إنه جرى استبدال خطوط الشحن التحت مائية بالكامل واستبدال خزانات الطفو، بالإضافة إلى استبدال جزئي لبعض الخراطيم الطافية وتغّيير منظومة الحبال بالكامل، لافتًا إلى أن عملية …

