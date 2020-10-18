اقتصاد

خاص: النائب الأول لمجلس النواب يوضح لصدى سبب عدم اعترافه بجلسة بنغاري.. وعدة تفاصيل

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عبر النائب الأول بمجلس النواب “فوزي النوير” عن استغرابه بصدور دعوة باسم رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة رسمية في بنغاري .

حيث أكد أنه لم يتم ابلاغه بصفته في رئاسة المجلس ، وأن المجلس لم يعقد جلسات منذ مدة طويلة، مضيفاً أنه غير مسؤول عن اصدار أي من هذه الدعوات دون تشاور .

كما أوضح النائب الأول بالمجلس “فوزي النوير” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن نسب الدعوة من قبل رئيس المجلس “عقيلة صالح” إلى رئاسة المجلس مخالفة لأنه لم يبلغنا ذلك ، معتبراً أن هذه جلسة ستعرقل كافة الجهود لتوحيد المجلس .

وأفاد “النوير” في تصريحه لصدى الاقتصادية أن ليبيا في مرحلة مفصلية ويجب إيجاد الحلول لتوحيد مجلس النواب وأن عدد النواب بالمنطقة الشرقية غير مكتمل كذلك .

وطالب النائب الأول البعثة الأممية جمع مجلس النواب وتوحيده والضغط على الأطراف المعارضة لتوحيده ، بالإضافة إلى الضغط على كافة الأطراف السياسية بالبلاد.

وتابع النوير أن توحيد مجلس النواب مهم لأن ذلك سينتج توحيد كافة المؤسسات الليبية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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