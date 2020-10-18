خاص: النائب الأول لمجلس النواب يوضح لصدى سبب عدم اعترافه بجلسة بنغاري.. وعدة تفاصيل

عبر النائب الأول بمجلس النواب “فوزي النوير” عن استغرابه بصدور دعوة باسم رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة رسمية في بنغاري .

حيث أكد أنه لم يتم ابلاغه بصفته في رئاسة المجلس ، وأن المجلس لم يعقد جلسات منذ مدة طويلة، مضيفاً أنه غير مسؤول عن اصدار أي من هذه الدعوات دون تشاور .

كما أوضح النائب الأول بالمجلس “فوزي النوير” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن نسب الدعوة من قبل رئيس المجلس “عقيلة صالح” إلى رئاسة المجلس مخالفة لأنه لم يبلغنا ذلك ، معتبراً أن هذه جلسة ستعرقل كافة الجهود لتوحيد المجلس .

وأفاد “النوير” في تصريحه لصدى الاقتصادية أن ليبيا في مرحلة مفصلية ويجب إيجاد الحلول لتوحيد مجلس النواب وأن عدد النواب بالمنطقة الشرقية غير مكتمل كذلك .

وطالب النائب الأول البعثة الأممية جمع مجلس النواب وتوحيده والضغط على الأطراف المعارضة لتوحيده ، بالإضافة إلى الضغط على كافة الأطراف السياسية بالبلاد.

وتابع النوير أن توحيد مجلس النواب مهم لأن ذلك سينتج توحيد كافة المؤسسات الليبية .

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