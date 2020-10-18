شركة مليتة تعلن عن التشغيل التدريجي للمحطات الفرعية لحقل أبوالطفل

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز اليوم الأحد عن البدء في التشغيل التدريجي للمحطات الفرعية لحقل أبوالطفل،حيث من المتوقع أن يتم البدء فى الضخ بعد استكمال التشغيل الكامل للحقل.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، بأنه فور رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي باشرت مليتة مع عمليات شركة الزويتينة وشركة السرير بالتنسيق مع إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط وذلك من أجل وضع آلية لاستناف الإنتاج والضخ.

وأشار إلى تجهيز وإجراء كافة الاختبارات الفنية اللازمة لضمان بدء التشغيل والضخ فى الوقت المحدد لاستلام الخامات فى حقل الإنتصار وضخه للميناء.

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