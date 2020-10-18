بالوثائق…مدير مكتب الإعلام بمؤسسة الاستثمار “لؤي القريو” يتقاضى مرتب من شركة الحمراء دون مقابل

قال مصدر بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن مدير مكتب الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” يتقاضى مرتب بشركة الحمراء بقيمة 2000 يورو شهرياً من سنة 2017 حتى نهاية سنة 2019 عندما تمت اقالة المدير العام السابق للشركة “عبد الحكيم بعيو” مع صرفه مكافآت له لأسباب غير معلومة .

وكان قد صرح “عبد الحكيم بعيو” لبرنامج فلوسنا أن لؤي القريو يتقاضى مرتباً ولكن بمقابل مع تقديمه عدد من الخدمات للشركة .

كما تواصلت صدى الاقتصادية مع مصادرها بشركة الحمراء وأكدوا على أنهم لم يشهدو على حضور لؤي القريو أي دوام بالشركة أو العمل فيها ، ولكن كان يتقاضى مرتباً بدون تقديمه أي عمل مقابل ، مع علاقته الجيدة بمدير الشركة السابق “عبد الحكيم بعيو” ودعمه له .

كما رصد تقرير اللجنة المشكلة من قبل الشركة الليبية للاستثمارات الذي تحصلت صدى الاقتصادية عليه تقاضي القريو مكافأة مالية بقيمة 1000 يورو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية