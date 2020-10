أخبار ليبيا 24 – خاص دعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، جميع التجار الليبيين إلى مقاطعة البضائع التركية بكل أنواعها وحرق البضائع التركية الموجودة في السوق. وقال الجراري في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الحكومة التركية عاثت في ليبيا فساداً وأرسلت المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، وتحاول السيطرة على الاقتصاد الليبي. وأشار الجراري، إلى …

