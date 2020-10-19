“مليتة” تعلن عن العودة التدريجية لحقل “أبو الطفل”

كشفت شركة “مليتة” للنفط والغاز، خلال بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، عن العودة التدريجية للمحطات الفرعية لحقل “أبو الطفل”، وتوقعت الشركة بدء الضخ بعد استكمال التشغيل الكامل للحقل.

وأضافت “مليتة” أنه بعد رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء “الزويتينة” النفطي؛ باشرت الشركة رفقة عمليات شركة “الزويتينة” وشركة “السرير” بالتنسيق مع إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وضع آلية لاستئناف الإنتاج والضخ.

وأجرت الشركة كافة الاختبارات الفنية اللازمة؛ لضمان بدء التشغيل والضخ في الوقت المحدد لاستلام الخامات في حقل “الانتصار” وضخه للميناء.

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