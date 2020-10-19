ميناء طرابلس يتوقع وصول مواشي وآلاف الأطنان من الإسمنت

أظهرت بيانات حديثة، نشرتها الشركة الليبية للموانئ، توقع إدارة ميناء طرابلس البحري وصول عدد من السفن المحملة بالمواشي وآلاف الأطنان من الإسمنت.

ويُتوقع وصول السفينة “الرحمن كينغ” التابعة للوكيل الملاحي “المنتظمة للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها 300 رأس من الغنم، و508 من العجول.

كما أظهرت البيانات، التي نشرتها إدارة الميناء، قرب وصول السفينة “ليبتس ستار” التابعة للوكيل الملاحي “النيل”، وعلى متنها 11 ألف طن من الإسمنت السائب.

ومن المنتظر أن يستقبل الميناء السفينة “دانا ترِادِر” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا”، وعلى متنها 2857 طنًا من الإسمنت المكيس.

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