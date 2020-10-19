النفط الليبي يسترد عافيته

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24
في مؤشر جديد على استرداد الدولة الليبية سيطرتها على الأوضاع في البلاد وتحديدا منطقة الهلال النفطي، أخذت صادرات ليبيا من النفط في الارتفاع التدريجي.
– ليبيا تسجل ارتفاعًا ملموسًاً في إنتاج النفط بعد استقرار الوضع في الحقول والموانئ النفطية.
– إنتاج ليبيا من النفط بلغ 500 ألف برميل يوميًا.
– من المتوقع أن يصل الإنتاج مليون برميل يوميًا مع حلول شهر مارس المقبل
– إنتاج حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول في البلاد ارتفع إلى نحو 110 آلاف برميل يوميًا.
– متوسط الصادرات في ليبيا خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري بلغ نحو 385 ألف برميل يوميًا.
– ليبيا كانت تنتج 1.2 مليون برميل يوميًا قبل توتر الأوضاع الأمنية في البلاد مؤخرا.
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