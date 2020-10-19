النفط الليبي يسترد عافيته

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24 في مؤشر جديد على استرداد الدولة الليبية سيطرتها على الأوضاع في البلاد وتحديدا منطقة الهلال النفطي، أخذت صادرات ليبيا من النفط في الارتفاع التدريجي.

– ليبيا تسجل ارتفاعًا ملموسًاً في إنتاج النفط بعد استقرار الوضع في الحقول والموانئ النفطية.

– إنتاج ليبيا من النفط بلغ 500 ألف برميل يوميًا.

– من المتوقع أن يصل الإنتاج مليون برميل يوميًا مع حلول شهر مارس المقبل

– إنتاج حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول في البلاد ارتفع إلى نحو 110 آلاف برميل يوميًا.

– متوسط الصادرات في ليبيا خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري بلغ نحو 385 ألف برميل يوميًا.