اقتصاد

النفط الليبي يسترد عافيته

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24
في مؤشر جديد على استرداد الدولة الليبية سيطرتها على الأوضاع في البلاد وتحديدا منطقة الهلال النفطي، أخذت صادرات ليبيا من النفط في الارتفاع التدريجي.
– ليبيا تسجل ارتفاعًا ملموسًاً في إنتاج النفط بعد استقرار الوضع في الحقول والموانئ النفطية.
– إنتاج ليبيا من النفط بلغ 500 ألف برميل يوميًا.
– من المتوقع أن يصل الإنتاج مليون برميل يوميًا مع حلول شهر مارس المقبل
– إنتاج حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول في البلاد ارتفع إلى نحو 110 آلاف برميل يوميًا.
– متوسط الصادرات في ليبيا خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري بلغ نحو 385 ألف برميل يوميًا.
– ليبيا كانت تنتج 1.2 مليون برميل يوميًا قبل توتر الأوضاع الأمنية في البلاد مؤخرا.
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#إنتاج_النفط ‎#اقتصاد #النفط_الليبي #إنفوغرافيك ‎#ليبيا

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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