منصة جديدة لشحن النفط الخام من شركة سرت

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

استعــرضــت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نشاطها الفني للتصنيع والصيانة والمشروعات والميزانيات المستهدفة 2019/2020 وذلك خلال الاجتماع الفني الذي عُقد بمقر الشركة بمرسى البريقة وعبر الدائرة المغلقة مع المؤسسة الوطنية للنفـــط.

مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة أشار إلى أن فرق العمل بالشركة تعمل ليل نهار من أجل عودة العمليات إلى طبيعتها وتحقيق الأهداف المطلوبة، لاسيما بعد عودة الإنتاج وتشغيل مصفاة التكرير بكامل طاقتها وجاهزية مصنع الميثانول الأول وفتح المطارات.

موسى نوه إلى أن شركة سرت كانت هي الشركة الوحيدة التي لم تتوقف خلال فترة الإقفال والتي قاربت ثمانية أشهر وخاصة في حقول الغاز ناهيك عن استغلال تلك الفترة في تنفيذ العديد من أعمال الصيانة.

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة بالشركة فايز النعاس إن 70% من أعمال العمرات الرئيسية المخططة لمصفاة التكرير ومصنع الميثانول الأول تم إنجازها بالإضافة إلى أعمال يجري إنجازها لتجهيز وتشغيل وحدة المعالجة الشمالية لمعمل الغاز .

النعاس أوضح أن أعمال كبيرة ومهمة تم إنجازها بوحدات توليد الكهرباء والتحلية والمصانع لم تنفذ منذ سنوات وانتهاء بقرب تركيب منصة شحن النفط الخام الجديدة.