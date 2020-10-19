أسعار النفط تهوي.. متأثرًة بضعف نمو الاقتصاد الصيني

انخفضت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح اليوم الاثنين؛ بسبب ضعف نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من هذا العام أضعف من المتوقع.

وتراجع خام “برنت” في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت ليبيا ، عشرين سنتًا، مسجلا 42,73 دولارًا للبرميل، فيما فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 19 سنتًا، مسجلاً 40,69 دولارًا للبرميل.

وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو على صعيد السلع والخدمات، وقال الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة عبر البحار الصينية المصرفية إن بيانات معالجة الخام جاءت مخيبة للآمال، حسب وصفه.

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