مشروع لإنشاء صالة ركاب مُستعجلة بمطار مصراتة عن طريق رجال الأعمال

قال متحدث باسم مطار مصراتة الدولي اليوم الاثنين، إن هناك اتفاق مع مجموعة من رجال الأعمال حول مشروع إنشاء صالة ركاب مستعجلة في مطار مصراتة الدولي الفترة المقبلة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام سليمان الجهيمي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن مشروع صالة الركاب المستعجلة ليس بديلا عن المشروع الذي صادقت عليه حكومة الوفاق الوطني.

وكان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أصدر قراراً يأذن فيه لمصلحة المطارات بتنفيذ مشروع خاص بصالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، حيث ينص القرار على أن يتم انشاء صالة مغادرة بقيمة أكثر من 57 مليون دينار، وذلك بعد تعديل القرار والعقد الموقع مع الشركة بإنشاء الصالة بقيمة 7 مليون، بعد اندلاع حريق أدى إلى تدمير الصالة.

وأضاف الجهيمي بأنه المتوقع أن يكون العقد بصيغة التعاون مع رجال الأعمال وليس عقدًا استثماريًا كما يتصور البعض، إلى حين بدء الدولة في إنشاء المشروع المخصص لذلك. مشيرًا إلى عدم وجود معلومات حول قيمة العقد أو المساهمة من رجال الأعمال لإنشاء الصالة.

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