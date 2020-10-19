لرصد شبهات فساد عليه الرقابة الإدارية تستدعي “مصطفى الخطابي” من جديد …ومكافحة الفساد تهدد بإتخاذ إجراءات قانونية حياله

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على استدعاء جديد لرئيس مجلس إدارة الاستثمارات الخارجية “مصطفى الخطابي” من قبل هيئة الرقابة الإدارية وذلك للتحقيق في عدد من المواضيع المتعلقة بالشركة والمخالفات كذلك التي رصدت حياله .

حيث أفادنا مصدر بالشركة الليبية للاستثمارات أن الخطابي قد استجاب للاستدعاء الأول لهيئة الرقابة الإدارية والذي كان حيال شركة الحمراء ، وعدم تغيير مجلس إدارتها .

كما تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مخاطبة هيئة مكافحة الفساد للخطابي تفيد بعد استجابته للاستدعائهم الأول ، ومجيئه إلى ليبيا والمثول لهيئة الرقابة فقط .

وطالبت مكافحة الفساد الخطابي بضرورة المثول أمامها أو أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حياله وذلك لاستكمال التحقيق في الوقائع الخاصة به والمخالفات الواردة عليه .

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