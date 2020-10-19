أبوبكر سعيد يتساءل: صادرات النفط وصلت نصف مليون برميل .. فلماذا يماطل “الكبير” في اتخاذ قرارات لرفع المعاناة عن المواطن

قال عضو مجلس النواب بطرابلس “أبوبكر سعيد” أمس السبت إن صادرات النفط الليبية وصلت نصف مليون برميل في اليوم، وأن كل المؤشرات تؤكد قرب الوصول إلى المليون برميل يوميا.



وتساءلَ “أبوبكر سعيد” قائلا: “لماذا يماطل محافظ مصرف ليبيا المركزي في اتخاذ قرارات وإجراءات فعلية، أليس هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات شجاعة لرفع المعاناة عن المواطن ومعالجة الأزمات بقرارات عاجلة في مقدمتها تعديل وتوحيد سعر الصرف ليشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو غير الحكومية ولكافة الأغراض، وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف، وفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض.



وأشار عضو مجلس النواب إلى تعديل وتوحيد سعر الصرف هو اختصاص مصرف ليبيا المركزي وفقًا للقانون رقم (46) لسنة 2012، حيث نصت المادة 32 منه أن المصرف المركزي هو من يحدد أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية ويتولى إدارتها حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية وبما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.

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