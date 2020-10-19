الخليج العربي تقرر استمرار تعليق العمل بالمشاريع المنفذة بالشركة

قررت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الاثنين، استمرار تعليق العمل بالمشاريع والأعمال المنفذة بالشركة إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان، بأنها ستستمر بالقرار رقم 193 الصادر في العام 2020، إضافة إلى القرار رقم 196 من نفس العام والذي يقضي بتعليق العمل في المشاريع المنفذة.

وتتوقع الشركة في حالة تنفيذ المشاريع التطويرية أن تضاعف الإنتاج إلى 455 ألف برميل في اليوم، حيث يصل متوسط إنتاجها من النفط الخام في الظروف التشغيلية الحالية إلى حوالي 378 ألف برميل يوميًا.

وتعتبر الخليج العربي للنفط شركة تشغيل ليبية مملوكة بالكامل للدولة في مجال استكشاف وإنتاج النفط و الغاز الطبيعي، حيث تملك أكثر من 900 بئراً منتجة للنفط والغاز المصاحب، إضافة إلى 3 آبار منتجة للغاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية