شركة سرت لإنتاج النفط تعقد اجتماعها الفني والمالي لمناقشة كل مايتعلق بالحقول النفطية بعد رفع القوة القاهرة

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد اجتماعا تقابلي مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بحضور مدير عام الصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط “خالد جويلي”، ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت “مسعود موسى”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والتطرق إلى عمليات تشغيل مصنعي الميثانول وعمليات تشغيل مصفاة البريقة بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقول الشركة، بالإضافة إلى عمليات نقل وتزويدات الغاز الطبيعي عبر الشبكة الساحلية لتزويد محطات الكهرباء وباقي المستهلكين.

كما نوقشت أيضاً عمليات تشغيل المرافق ومعمل الغاز والاتصالات وتقنية المعلومات والمشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021، وملخّص الميزانيات.

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