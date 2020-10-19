لأجل الحليب.. الجزائر تقرر تقليص دعم “السكر والزيت”

لجأت الحكومة الجزائرية إلى تقليص حجم الميزانية الموجهة لدعم ثبات أسعار السكر والزيت بـ1.5 مليار دينار سنويًا، وذلك بغرض توفير الدعم اللازم للحليب.

ونصّ مشروع قانون المالية 2021، المنشور في صحيفة “النهار” الجزائرية، على تحديد مبلغ 3100 لدعم أسعار الحليب، حيث سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحليب بمبلغ 31,47 مليار دينار.

وبموجب ذلك المشروع، تتكفل الدولة بتعويض سعر مياه وحدات تحلية مياه البحر بمبلغ 55,65 مليار دينار خلال 2021.

ومن المقرر تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب بمبلغ 164,26 مليار دينار.

وكشفت الصحيفة أن المخصصات الموجهة لوكالة التطوير الاجتماعي تصل إلى 61,2 مليار دينار، تشمل جهاز أشغال المرافق العامة ذات اليد العاملة الكثيفة، عن طريق التكفل بالمستفيدين من علاوات “الجزافية للتضامن”، وتوظيف الوحدات الجوارية وتغطية 142 مشروع للتنمية المحلية.

وتقرر كذلك إدراج مبلغ إجمالي قدره 45,25 مليار دينار لسداد مخططات التوظيف المختلفة، فضلاً عن تخصيص 15 مليار دينار للعلاوات الخاصة بالتضامن لفائدة التلاميذ المحتاجين، فيما يتم توجيه مبلغ 6,54 مليار دينار لتكاليف مجانية الكتب المدرسية للتلاميذ المحتاجين.

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