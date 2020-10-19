مصرف شمال أفريقيا يستعد لإطلاق خدمة المرابحة الإسلامية عبر الهاتف… تعرف عليها

أعلن مصرف شمال أفريقيا اليوم الاثنين، عن عزمه إطلاق خدمة المرابحة الإسلامية عبر الهاتف النقال وبدون ضمان، وفق بيان صادر عن إدارة المصرف.

وأوضح البيان، بأن خدمة المرابحة الإسلامية ستتيح للزبائن عملية تحويل ودفع يصل سقف السحب من خلالها إلى 5 آلاف دينار، مشيرًا إلى إطلاق الخدمة الفترة المقبلة دون ذكر تاريخ محدد لذلك.

ويأتي إعلان إدارة المصرف مع إطلاقها مركزًا لتقديم الخدمات الإلكترونية بالفرع الرئيسي بالعاصمة طرابلس، حيث من المتوقع أن يعمل المركز على تقديم جميع الخدمات الإلكترونية لجميع الزبائن بمختلف المناطق.

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