ختام دورة بشركة الخليج العربي للنفط

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اختتمت، إدارة التدريب والتطوير بشركة الخليج العربي للنفط، بمركز تدريب حقل النافورة وبالتنسيق مع منسقة التطوير الفني، دورة تحت عنوان “المحاذاة المحورية للمعدات الدوارة” الخاصة بـ “توربينات، مضخات، ضواغط”.

واشتملت الدورة، على اهتزاز الماكينات “أساسيات – قياسات – تحليل”، إضافة إلى معايير الاهتزاز للمعدات “ضبط المحاذاة أو ضبط المحورية والتوازن وطرق المحاذاة واجراءات التصحيح باستخدام المحاذاة الليزرية”.

وأفاد، بشير رشوان، مدير إدارة التدريب والتطوير بالشركة، باستخدام تقنية الليزر، حيث استلمت منسقة الصيانة بحقل النافورة، الجهاز (المحاذاة الليزرية) والذي يعتبر من أحدث الأجهزة التي تستخدم تقنية الليزر في هذا المجال.

وأوضحت مكتب الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط، أن هذه الخطوة تأتي كنتيجة لسعي الشركة المستمر لتوفير أحدث المعدات واستخدام التقنيات المتطورة والتدريب عليها، مما يساهم في التقليل من الأعطال وتوفير الوقت والمال الناتج عن توقف المعدات وذلك لسهولة استخدامها ودقتها.

واستمرت الدورة مدة 5 أيام بمعدل 5 ساعات يوميا واحتوت على شقين نظري وعملي.