مجلس النواب ببنغازي يرفض استقالة “الثني” ويستدعي الحبري لجلسة استماع

رفض مجلس النواب ببنغازي في جلسته اليوم الاثنين استقالة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة “عبد الله الثني”، كما قرر استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” لجلسة استماع الأسبوع القادم.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بطبرق “عبدالله بليحق” إن جلسة اليوم خصصت لمناقشة استقالة الحكومة الليبية التي تقدم بها “الثني” الشهر الماضي وتم التصويت على رفض استقالة الحكومة واستمرارها في أداء مهامها.



وأضاف أن مجلس النواب قرر استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في جلسة الأسبوع المقبل على خلفية تصريحاته الإعلامية في لقاء تلفزيوني الأيام الماضية.



كما أشار “بليحق” إلى أن جلسة اليوم تناولت كذلك ما دار في الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، مضيفا أنه سيتم استكمال النقاش حول مسار الحوار السياسي في جلسة يوم غدٍ الثلاثاء.

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