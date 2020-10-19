تاجر: الدولار واليورو تشهد ارتفاعا الأن لهذا السبب.. وهذه اخر الاسعار

قال تاجر عمله مساء اليوم الإتنين في تصريح لصحيفة صدى إن الدولار شهد ارتفاعا الأن بالسوق الموازي، مضيفا أن سعر الدولار قد سجل هذه اللحظات 6.28 بينما منذ ساعات كان سعره حوالي 6.24 دينار.

وأوضح التاجر لصدى إن سبب الارتفاع يكمن في زيادة الطلب على الشيكات وحولات تركيا بالمصارف.

بينما اليورو الأخر سجل 7.38 والذي كان يسجل مند ساعات حوالي 7.30 حسب ماقاله التاجر.

وفيما يلي أخر الأسعار:

• الدولار = 6.28 دينار

• سعر كسر الذهب = 277 دينار عيار 18

• اليورو= 7.38 دينار

• الباوند = 7.95 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.305 دينار

• ليرة= 0.78 دينار

• الدينار التونسي= 2.24 دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية