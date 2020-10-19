خاص:لهذه الأسباب… عضو برلمان يؤكد أن أمر القبض الصادر من قبل المدعي العام العسكري حيال “الشيخ” مخالف للقانون

وجه مجلس النواب بطرابلس اليوم رسالة إلى المدعي العام العسكري بخصوص استدعاء رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” للتحقيق فيما يخص قضية جهاز الطب العسكري .

وتضمنت مراسلة النواب أنه لا يجوز القبض على أو التحقيق أو اتخاذ إجراء جنائية ضد رئيس مكافحة الفساد أو الوكيل ، إلا بإذن الجهات المختصة وفيما يخص شرعية الشيخ فقد تم تكليفه من قبل المجلس .

وبعد صدور آمر القبض قال مصدر بمجلس النواب في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن آمر القبض قد صدر من قبل المدعي العام العسكري بمخالفة لأن رئيس الهيئة لم ترفع عنه الحصانة من قبل المجلس وراسلنا المدعي العام العسكري بذلك .

ومن جهته أفادنا مصدر قانوني أن رئيس الهيئة “نعمان الشيخ” لم يستجب ولم يمتثل للمدعي العام العسكري عند استدعائه للتحقيق فيما يخص جهاز الطب العسكري ، مؤكداً على اخفائه عدد من المستندات .

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