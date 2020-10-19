العمل والتأهيل بالوفاق تبحث الإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاعات العامة ممن لم يتقاضوا مرتباتهم  

بحث االمسؤلون عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، آلية الإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاعات العامة ممن لم يتقاضوا مرتباتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن المهدي الأمين اجتمع مع مدراء إدارات الخدمة المدنية بالوزارة حول خطاب وزير المالية المفوض الأخير والذي تضمن كشف بأسماء الجهات المستهدفة بلإفراج عن مرتبات موظفيها والتي بلغ عددها 362 جهة عمل.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على تجهيز بيان بالجهات التي اعتمدت ملاكاتها الوظيفية وعقود عمل موظفيها، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي العمل والمالية لتسهيل الإجراءات للإفراج عن مرتبات الموظفين، وفقاً للضوابط بالتشريعات النافذة.

الاتفاق تضمن أيضا ضرورة اسراع الإدارات المختصة في تقديم نتائج أعمالها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري تمهيداً لإحالتها لوزارة المالية.

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