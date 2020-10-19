ارتفاع جماعي ومفاجئ للدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي.. تعرف على أخر الاسعار والسبب

شهد سعر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية ارتفاعا جماعياً ومفاجئاً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاثنين.

وأوضح تاجر عملة وفقا لتصريحات صحفية، إن سبب الارتفاع يكمن في زيادة الطلب على الشيكات وحولات تركيا بالمصارف.

كما شهدت اسعار الذهب اليوم في ليبيا ارتفاعها امام الدينار الليبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 19-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.32 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.34 دينار

اليورو = 7.60 دينار

الجنية الإسترليني 7.95 دينار

الليرة التركية 0.80 دينار

الدينار التونسي 2.28 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 277 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 322 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 369 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 345 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 392 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.95 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.85 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.40 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.30 دينار “مصرف الجمهورية”.

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