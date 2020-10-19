عضو بهيئة الدستور ينفي قيام ديوان المحاسبة بطرابلس بإيقاف مرتباتهم

نفى عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الصاري، الأخبار التي تتحدث عن إيقاف ديوان المحاسبة في طرابلس لمرتبات أعضاء الهيئة.

وأضاف الصاري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأنه كانت هناك أخبار بالفعل تتحدث عن إيقاف ديوان المحاسبة لمرتباتهم، قبل أن تتبين بأنها عبارة عن إشاعات.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبار تفيد بإيقاف ديوان المحاسبة في طرابلس لرواتب ومزايا أعضاء هيئة الدستور، والتي اتضح بأنها غير صحيحة.

وعلى الرغم من إنتهاء عمل الهيئة منذ فترة طويلة وتسليم مسودة الدستور إلى مجلس النواب في طبرق والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لايزال يتمتع أعضائها بمزاياهم ومن بينها المرتبات.

ومع المطالبة بالاستفتاء على الدستور، ترفض عدة أطراف داخل البلاد التصويت على المسودة مما يجعل إمكانية عودة الهيئة لإجراء تعديلات أمر وارد في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية.

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