مؤسسة النفط تبحث مع شركة آكاكوس معدلات الإنتاج والميزانية المعتمدة والمصروفات في 2020

بحث المسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أمس الاثنين مع شركة آكاكوس للعمليات النفطية نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز المصاحب والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الفني بين المؤسسة وشركة آكاكوس، حيث تركّز المحور الأول من الاجتماع على عرض نشاط الشركة في مجال الصحة و السلامة والبيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة أخذاً في الاعتبار معايير السلامة التي تعتبرها المؤسسة من أولوياتها.

ووفق بيان للمؤسسة، تناول الاجتماع الاحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز لكل حقل، إضافة إلى معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز المصاحب للعشر سنوات القادمة، ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار.

واستعراض الاجتماع الميزانية التشغيلية المعتمدة لسنة 2020، والمصروفات الفعلية في 2019-2020، مع المقترح الخاص بسنة 2021، بشقيه الأول والثاني والميزانية الاستثنائية لسنة 2019-2020، إضافة إلى تفاصيل الالتزامات القائمة على الشركة والمسدّد من الالتزامات.

وأشار إلى تناول نتائج العمليات المكثفة لتحسين الإنتاجية للآبار الحالية والتي ساهمت في الرفع من معدل الانتاج خصوصاً في حقل أ / م ن 115، إضافة إلى مشاريع الصيانة ونسب إنجازها والصعوبات والمشاكل الأمنية بحقل الشرارة التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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