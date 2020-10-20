النفط يفقد مكاسبه بعد الإعلان عن خطط زيادة الإنتاج في ليبيا

قال موقع trade captain المتخصص في الأسهم والأسواق المالية أمس الاثنين إن النفط لم يتمكن من التمسك بآمال التحفيز الأمريكي التي ضغطت على الدولار لتتراجع عقود الخام الأسود بنوعيها عقب إعلان ليبيا عن خطة لتعزيز الناتج النفطي لديها في المرحلة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن العقود الآجلة للنفط الأمريكية تراجعت إلى 40.66 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 40.74 دولار للبرميل وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له على مدار جلسة الاثنين عند 41.21 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 40.59 دولار.

وأعلنت ليبيا خططا لتعزيز إنتاجها النفطي في الفترة المقبلة بعد استئناف الإنتاج في حقل أبو الطفل في ليبيا الذي يتوقع أن يبدأ في الإنتاج في 24 أكتوبر الجاري وفقا للموقع.

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