منطقة اليورو.. اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، اتسع إلى 19.9 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وللمقارنة فقد كان فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في يوليو الماضي عند 17 مليار يورو.

واتسع الفائض في أغسطس الماضي بفضل ارتفاع الفائض التجاري وانخفاض عجز الدخل الأولي.

وفي 12 شهرا حتى أغسطس الماضي، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع فائض تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من الاستثمارات الأجنبية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

