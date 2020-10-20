موقع اقتصادي: رغم الجهود لاستئناف الإنتاج الليبي .. ستشهد الاحتياطيات النفطية المزيد من الانخفاضات هذا العام

ذكره موقع “market screenr” المهتم بالشؤون الإقتصادية اليوم الاثنين أنه في ظل غياب التحسينات المهمة على الأرض في ليبيا فإن الانكماش الاقتصادي سيزداد عمقًا إذا كانت عدم القدرة أو القدرة المحدودة للغاية على إنتاج وتصدير النفط قد سادت بشكل كبير خلال بقية عام 2020.

وبحسب الموقع فإنه على الرغم من الجهود الأخيرة لاستئناف الإنتاج فمن المتوقع أن تنتج ليبيا متوسطًا يوميًا يبلغ 170 ألف برميل فقط في هذا العام وهو أقل من إنتاج العام الماضي نتيجة لذلك من المتوقع أيضا أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41٪ وتعكس الميزانية المعتمدة لعام 2020 جزئياً، هذا الوضع الصعب يعاني مع عجز كبير متوقع وهو الأعلى في السنوات الأخيرة ونتيجة لذلك سوف تشهد الاحتياطيات مزيدًا من الانخفاض هذا العام.

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