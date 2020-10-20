مؤسسة النفط وأكاكوس تبحثان معدلات الإنتاج ومصروفات عام 2020

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز المصاحب، والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية خلال العام الحالي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط؛ إن الاجتماع استعرض أيضا نشاطات الحفر والتطوير والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار،إلى جانب استعراض نتائج العمليات المكثفة لتحسين الإنتاجية للآبار الحالية والتي أسهمت في الرفع من معدل الإنتاج.

كما تمت مناقشة الصعوبات والمشاكل الأمنية بحقل الشرارة والتي تحول دون تحقيق الشركة لأهدافها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

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