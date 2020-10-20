إغلاق مقر الضمان الاجتماعي بطبرق بسبب خلاف قبلي على رئاسته

قامت مجموعة من الأشخاص ينتمون لقبيلة القطعان في مدينة طبرق اليوم الثلاثاء، بإغلاق مقر مكتب صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة تغيير رئيسه الذي ينتمي لنفس القبيلة.

وقال مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية بصندوق الضمان الاجتماعي خالد وريث، إنهم ليسوا طرفًا في المشكلة التي أدت إلى إقفال المقر في طبرق، حيث أن المشكلة بين عائلتين من نفس القبيلة حول قرار تغيير مدير المكتب.

وأضاف بأن الصندوق قام بتغيير مدير المكتب في طبرق وعلى الرغم من أنه من نفس القبيلة وموظف قديم بالصندوق، إلا أن بعض العائلات بالقبيلة لها رأي آخر.

وأشار المسؤول إلى أن المقر لايزال مغلق، حيث يتوقع استمرار إغلاقه لفترة أخرى خاصة مع توجيهات الصندوق بتقليص الموظفين، نتيجة المخاطر التي تشكلها جائحة كورونا.

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