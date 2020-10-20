“عمل الوفاق” تناقش الإفراج عن مرتبات موظفي القطاعات العامة

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، أمس الاثنين، قرار الإفراج عن مرتبات العاملين في القطاعات العامة التي لم يتقاضوها منذ فترة وذلك فيما يخص خطاب وزير المالية المفوض فرج بومطاري مع مديري إدارات الخدمة المدنية بالوزارة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي العمل والمالية لتسهيل الإجراءات للإفراج عن مرتبات الموظفين وفقا للضوابط والتشريعات النافذة، حيث تم الاتفاق على تجهيز بيان بالجهات التي اعتمدت ملاكاتها الوظيفية و عقود عمل موظفيها، بالإضافة إلى إسراع الإدارات المختصة في تقديم نتائج أعمالها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لإحالتها لوزارة المالية.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات ناصر بربه، ومدير إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية وفاء راشد، ومستشار الوزارة حسن الكاسح، بالإضافة إلى العضو القانوني بمكتب الوزير سلمي العباسي.

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