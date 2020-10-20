تونس تعتزم ضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية‎

تعتزم الحكومة التونسية ضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، ويأتي ذلك في إطار مساعي إصلاح القطاع المتعثر وفقا لرئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مضيفا أن الحكومة ستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.

وكان مسؤول حكومي قد توقع قبل يومين أن يرتفع عجز الميزانية إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود، في الوقت الذي تتعرض فيه تونس لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام والتي ارتفعت إلى أكثر من 17 مليار في غضون عشر سنوات في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.

الجدير بالذكر أن معظم شركات القطاع العام في تونس تعاني من صعوبات مالية وبعضها مهدد بالإفلاس بسبب نقص الموارد المالية.

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