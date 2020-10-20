بعد 3 أيام من الخسائر بفعل “مخاوف كورونا”.. أسعار النفط تستقر

استقرت أسعار النفط العالمية عند افتتاح جلسة الأسواق اليوم الثلاثاء عقب خسائر على مدى 3 أيام بسبب المخاوف من أن يعرقل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا تعافي الطلب على الخام، في الوقت الذي تؤدي فيه زيادة الإنتاج الليبي إلى وفرة الإمدادات.

وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا سجل خام القياس العالمي 42.58 دولار للبرميل متراجعا بنحو أربعة سنتات، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بسيطا بمقدار سنت وحد مسجلا 40.84 دولار للبرميل.

يُشار إلى أن إصابات كورونا ارتفعت بشكل كبير حول العالم، حيث تجاوزت حالات الإصابة الأربعين مليون يوم أمس الاثنين وفقا لإحصاء رويترز.

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