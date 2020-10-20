“صندوق النقد” يشيد بتجربة المغرب في “الحماية الاجتماعية”

اعتبر صندوق النقد الدولي أن المغرب استطاع أن يحقق طفرة في مجال الحلول المبتكرة الهادفة إلى تعزيز نطاق الحماية الاجتماعية.

وخلال تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، ذكر “الصندوق” أن أبرز التحديات الكبرى التي تواجهها الدول الصاعدة، يتمثل في كيفية مساعدة العمال في الاقتصاد غير المهيكل، خاصة في ظلّ تداعيات جائحة “كورونا”.

وقال “الصندوق” إن المغرب تمكّن من الظهور كنموذج فريد في الاستفادة من حزمة الحلول الرقمية المبتكرة بغرض زيادة عدد المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية.

وكشف أن التدابير الوقائية المعتمدة منذ تفشي الوباء، ساهمت بصورة واضحة في التأثير على النشاط الاقتصادي ابتداء من مارس الماضي.

وحذر “الصندوق” من أنه وفي إطار إجراءات الحجر الصحي، سيتواصل التراجع في النمو، مع تقديرات تشير إلى انكماش بنسبة 1 % سنة 2020، بعد ارتفاع بـ2,8 % خلال 2019.

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