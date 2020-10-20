الوطنية للنفط تبحث سير عمل شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط خلال اجتماع فني عقدته مع شركة أكاكوس للعمليات النفطية نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز المصاحب والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020.

وتضمن الاجتماع عرض نشاط الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والحقول والمواقع النفطية التابعة، إضافة لتفقد الاحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز لكل حقل، كما تم استعراض ملخّص الميزانية التشغيلية المعتمدة لسنة 2020 م، والمصروفات الفعلية في 2019-2020، والميزانية الاستثنائية لسنة 2019-2020، إلى جانب استعراض معدلات الإنتاج المتوقّعة من النفط والغاز المصاحب للعشر سنوات القادمة، ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المعملية وصيانة وإصلاح الآبار.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بصالة الاجتماعات بالمؤسسة الوطنية للنفط، من جانب المؤسسة مدير إدارة تطوير الاحتياطي ومدير إدارة الصيانة والمشاريع، إضافة إلى عدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية، وعبر الدوائر المغلقة حضر ممثلون عن شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، وشركة الجوف للتقنية النفطية، ومعهد النفط الليبي، والشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط.

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