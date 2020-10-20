اقتصاد

خاص… المركزي يعين إدارة جديدة للخارجي خلفاً للجمل وكعبار

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مصرف ليبيا المركزي طرابلس بتكليف ادارة مؤقتة جديدة للمصرف الخارجي خلفاً لمحمد الجمل وكعبار .

وكان مصدر بالخارجي أكد لصدى الاقتصادية صباح اليوم طرد الهادي كعبار من مقر المصرف ، وطرد نائب المدير “عمر الحجاج”

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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