خاص… المركزي يعين إدارة جديدة للخارجي خلفاً للجمل وكعبار

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مصرف ليبيا المركزي طرابلس بتكليف ادارة مؤقتة جديدة للمصرف الخارجي خلفاً لمحمد الجمل وكعبار .

وكان مصدر بالخارجي أكد لصدى الاقتصادية صباح اليوم طرد الهادي كعبار من مقر المصرف ، وطرد نائب المدير “عمر الحجاج”

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