اقتصاد

“زلّاف” و”ريبسول” تبحثان التعاون بمجال استكشاف وإنتاج النفط

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة زلّاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز رجب عبد الصادق مع المدير العام لشركة ريبسول ليبيا “أكاكوس”، سبل التعاون المشترك بين الشركتين في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز بحقول شركة زلاف بحوض مرزق وغدامس.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد بمقر الشركة ببرج طرابلس استعراض أنشطة شركة زلّاف، وإمكانية نقل خط أنابيب نقل النفط الخام إلى موانئ التصدير بمصفاة الزاوية، إضافة للاستفادة من خبرة شركة ريبسول في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالمناطق القريبة من عمليات الإنتاج.

وشارك في الاجتماع كل من عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج وعضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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