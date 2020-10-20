اقتصاد

“أوبك +” تتعهد بمنع انهيار أسعار النفط

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعترف وزراء الطاقة في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وحلفاء منظّمة البلدان المصدّرة للبترول المعروفة باسم “أوبك +”، أن سوق النفط يواجه تباطؤا في التعافي، وتعهدوا بالعمل على منع انهيار الأسعار بالإضافة إلى تقليص تخفيض إنتاج النفط في نهاية 2020، فيما تعتزم اللجنة عقد اجتماعها المقبل في 17 من نوفمبر المقبل.

وفي إطار المساعي لموازنة السوق ودعم الأسعار إلى جانب خفض المخزونات، تعمل منظمة أوبك وأوبك + على خفض الإنتاج منذ عام 2017.

وتعمل المجموعة في الوقت الحالي على كبح الإنتاج ليصل إلى 7.7 مليون برميل يومياً، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يومياً، ومن المقرّر أن تُقلّص التخفيضات مليوني برميل يومياً، بحلول شهر يناير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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