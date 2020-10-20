اقتصاد

صعود جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بـ6.35 دنانير، فيما ارتفعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 3 قروش ليسجل 6.38 دنانير، فيما جرى تداول اليورو بـ7.4 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، ارتفعت قيمة الليرة التركية أمام الدينار وبلغت قيمتها 80 قرشا لليرة وصعدت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي مسجلا 2.32 دينار.

من جهته، وصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 280 دينارا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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